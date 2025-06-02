Corrientes: despiden a una funcionaria que participó de una fiesta durante una inundación

El intendente de la ciudad correntina de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, aceptó la renuncia de la secretaria municipal de Desarrollo Humano y Participación, Sara María Alegre, luego de que se hiciera público un video que la muestra en una fiesta realizada durante la inundación registrada como consecuencia del temporal de mayo pasado.

“Cuando digo que voy a limpiar Corrientes, lo digo porque puedo predicar con el ejemplo de lo que hacemos en Libres”, sostuvo Ascúa al confirmar que Alegre dejó de formar parte del gabinete.

Asimismo, el jefe comunal destacó que asumió “un compromiso con el pueblo y no es verso como el de otros políticos”.

“Cuando la gente lo pasa mal, no puede haber excepciones”, subrayó.

La decisión de Ascúa surge luego de que tomara estado público un video que muestra a la funcionaria participando del festejo de un cumpleaños durante un día de emergencia climática por la cual el Municipio debió aplicar un dispositivo de asistencia de gran magnitud.

“A quienes sufrieron durante la inundación y vieron ese video, les pido disculpas”, añadió el intendente y agregó:” A quienes tratan de hacer campaña sucia con ese video, les digo algo y que les sirva para toda la campaña: no todos somos iguales.

Yo no permito y no permitiré ninguna actitud que vaya en contra de la gente decente de Libres”.

La polémica comenzó a fines de mayo luego de que trascendiera un video en el que muestra una celebración de cumpleaños, ocurrida en la oficina de Desarrollo Humano, de la cual participaron algunos funcionarios municipales durante el mediodía del martes, en un contexto de una situación crítica por las intensas lluvias que azotaron la ciudad.

Debido a la repercusión del hecho, Sara Alegre, Secretaria de Desarrollo Humano, puso a disposición su renuncia. La razón que esgrimió la funcionaria es de carácter política, “no quiere obstaculizar la campaña del intendente Martín Ascúa a la gobernación”, habría manifestado.

*Con información confirmado.com.ar