Racing vuelve a retomar su camino en la Copa Libertadores

Racing visitará a Peñarol este martes desde las 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El Carbonero viene de golear en el clásico uruguayo y la Academia, que igualó con Boca en la Bombonera, quiere traerse un buen resultado para cerrar la serie en Avellaneda e intentar clasificar a cuartos. Marcos Rojo, flamante refuerzo, viajó con el plantel y está a disposición. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Peñarol y Racing al duelo por la Copa Libertadores

Peñarol es líder del Clausura 2025 del fútbol uruguayo con dos victorias en dos jornadas disputadas, viene de golear por 3-0 a Nacional y es el último campeón del Intermedio. El equipo de Diego Aguirre perdió un solo partidos de los últimos 21 disputados y logró clasificar a octavos de la Libertadores tras quedar segundo del Grupo H, detrás de Vélez.

Racing está atravesando un bajón en su rendimiento y ha logrado un solo triunfo en cuatro jornadas disputadas en el Clausura de la Liga Profesional. Viene de igualar 1-1 con Boca en La Bombonera con gol de Santiago Solari y ocupa la 12° posición de la Zona A, con 4 puntos. La Academia ganó el Grupo E de la Libertadores, quiere seguir de racha continental y sacar la estirpe de último campeón de la Sudamericana y de la Recopa.

La buena noticia para el equipo de Gustavo Costas es que podrá contar con Marcos Rojo para el encuentro copero. El ex Boca no está habilitado para sumar minutos en la Liga Profesional pero si puede estar presente en Montevideo. Otra de las buenas noticias es la vuelta de Gabriel Arias.

El probable once inicial de Peñarol vs. Racing, por la Copa Libertadores

Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

La posible formación de Racing vs. Peñarol, por la Copa Libertadores

Gabriel Arias; Marco Di Césare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Peñarol vs. Racing, por la Copa Libertadores: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21.30

TV: Fox Sports

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)

Estadio: Campeón del Siglo

