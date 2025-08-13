¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

paro universitario fiesta del chipá La Libertad Avanza
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 13 de agosto de 2025

Por El Litoral

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 07:15

Virginia Gallardo suena como candidata a diputada de La Libertad Avanza por Corrientes

Robaron en un café-bar en pleno centro de Corrientes: se llevaron la recaudación y un celular

Lisandro: "Hay muchas demandas insatisfechas en toda la provincia"

Convocan al acto homenaje en honor a Fernando Piragine Niveyro

Fiesta del Chipá: quiénes fueron los ganadores y qué platos conquistaron al jurado

De Boca Unidos a la Selección: el correntino Lucas Álvarez fue convocado al Sub 16

Así es el moderno Hospital de Loreto que fortalece la salud pública en Corrientes

Paro universitario: cómo es la medida de fuerza en la Unne

Una línea de colectivo realiza desvíos por obras sobre avenida 3 de Abril

Cuáles son las obras de restauración que se harán en el cementerio San Juan Bautista

