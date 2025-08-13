Las noticias más importantes del 13 de agosto de 2025

Virginia Gallardo suena como candidata a diputada de La Libertad Avanza por Corrientes
Robaron en un café-bar en pleno centro de Corrientes: se llevaron la recaudación y un celular
Lisandro: "Hay muchas demandas insatisfechas en toda la provincia"
Convocan al acto homenaje en honor a Fernando Piragine Niveyro
Fiesta del Chipá: quiénes fueron los ganadores y qué platos conquistaron al jurado
De Boca Unidos a la Selección: el correntino Lucas Álvarez fue convocado al Sub 16
Así es el moderno Hospital de Loreto que fortalece la salud pública en Corrientes
Paro universitario: cómo es la medida de fuerza en la Unne
Una línea de colectivo realiza desvíos por obras sobre avenida 3 de Abril
Cuáles son las obras de restauración que se harán en el cementerio San Juan Bautista