Gustavo Valdés inaugurará un CDI y presentará  la Red Provincial de Fibra Óptica

El gobernador Gustavo Valdés encabezará este miércoles actos oficiales en la ciudad de Corrientes, que se llevarán adelante en horas de la mañana.

En este sentido, atenderá cuestiones claves como el desarrollo infantil y la red provincial de fibra óptica.

En primer lugar, presidirá a las 9.30 la presentación de la Red Provincial de Fibra Óptica “TelCo” (Corrientes Telecomunicaciones) en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno

Mientras que a las 10.30, inaugurará obras en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Mamitas”, ubicado en Pío XII 2071.