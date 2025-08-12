¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gustavo Valdés plus de refuerzo Forestadora Tapebicuá
Gustavo Valdés plus de refuerzo Forestadora Tapebicuá
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
POLÍTICA

Cassani refuerza su presencia en Goya y ELI recorre Corrientes rumbo a las elecciones

El candidato a intendente de Goya tuvo contacto con los vecinos de la ciudad, mientras ELI respalda a todos sus postulantes en diferentes puntos de la provincia.

Por El Litoral

Martes, 12 de agosto de 2025 a las 10:54

El candidato a intendente de Goya, Pedro “Pedrito” Cassani, encabezó un acto en el barrio Esperanza de la localidad, donde reafirmó su compromiso con los vecinos de cumplir las propuestas presentadas antes y durante la campaña electoral.

El candidato fue acompañado por el diputado nacional Federico Tournier y dirigentes locales, sostuvo que su espacio político busca mantener un contacto permanente con la comunidad, independientemente del calendario electoral.

Cassani destacó el trabajo territorial de su equipo y aseguró que, de resultar electo, su gestión se caracterizará por la cercanía con los vecinos y la atención a sus demandas. También expresó que su espacio aspira a gobernar Goya durante los próximos cuatro años.

En paralelo, el presidente provincial de Eli, Pedro “Perucho” Cassani, recorre otras localidades para respaldar a los candidatos a intendentes, vices e integrantes de listas legislativas. En los últimos días, visitó Mariano I Loza, Alvear, Carolina, Palmar Grande, Mburucuyá y la capital correntina, entre otras localidades. 

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD