calor en Corrientes Lisandro Almirón Gustavo Valdés
POLÍTICA

Vamos Corrientes presentó sus propuestas y proyectos para Goya

El intendente Mariano Hormaechea encabezó el acto junto a los candidatos de la alianza, de cara a las elecciones del 31 de agosto.

Por El Litoral

Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 09:09

La alianza Vamos Corrientes presentó el miércoles las propuestas para la ciudad de Goya en el Salón Don Pedro. El acto fue encabezado por el intendente Mariano Hormaechea.

Como único orador, Hormaechea fue acompañado del candidato a vice intendenteSebastián Mazzaro y los candidatos a concejales.

Propuestas

En su discurso reseñó las obras realizadas durante estos casi 4 años de gestión municipal. “Hemos analizado con este equipo que estamos conformando la división en zonas la ciudad y el campo. En la ciudad cuatro zonas: Centro; Norte; Sur y Este y la Zona Rural”, dijo el intendente, remarcando luego los diferentes proyectos a realizarse.

"Nos proponemos la repavimentación de la Calle Perón, la Avenida Francisco Sa; la adquisición de otro camión atmosférico, la descentralización del Municipio, la construcción de polideportivos, ampliación del paseo costero, adquisición de tractores para los caminos rurales, aumento de los dispositivos médicos en la zona rural", enumeró el funcionario.

De esta manera, Hormaechea se dispone para su reelección al cargo de intendente en las elecciones del próximo 31 de agosto.
 

Últimas noticias

