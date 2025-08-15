Vamos Corrientes mostró fortaleza en Empedrado y potenció el turismo local

La alianza "Vamos Corrientes" realizó este miércoles un acto de campaña en la localidad correntina de Empedrado, donde instó a la población a que el municipio "vuelva a ser la Perla del Paraná".

El acto tuvo lugar en el club San Martín, donde el gobernador y candidato a senador provincial, Gustavo Valdés, expresó ante la multitud que "Vamos Corrientes tiene mucha fuerza en Empedrado, con su gente en el territorio". Y aseguró que "este es el único equipo con un proyecto para que la provincia continúe su proceso de desarrollo e industrialización".

"Yo como intendente de Ituzaingó puedo decir que tenemos planes estratégicos que posicionarán a la localidad como una de las más visitadas de la provincia, con una ocupación hotelera constante del 90 por ciento", expresó Juan Pablo Valdés.

En una segunda parte del discurso, agregó que: "Si soy gobernador, por supuesto que voy a poner a disposición toda mi experiencia en materia de turismo aquí en Empedrado para que vuelva a ser la 'Perla del Paraná', una localidad que geográficamente es muy parecida a Ituzaingó".

"Los correntinos tenemos nuestros ríos, esteros y nuestra cultura, son todos motores para generar empleo y oportunidades, es ahí donde tenemos que apuntar con un plan claro", señaló.

Cabe señalar que, entre otros, también fue oradora en este acto la candidata a diputada provincial Sofía Brambilla, quien afirmó que "Vamos Corrientes es la única propuesta seria y garantía de continuidad con renovación". Se manifestó así estar "con todo el optimismo de renovar la confianza de todos los correntinos en el éxito de la gestión y visión de futuro del gobernador Gustavo Valdés".