Andrea Rincón reveló la enfermedad que le diagnosticaron a sus 40 años

Andrea Rincón es una de las figuras del espectáculo que supo consolidarse a base de mucho esfuerzo y trabajo. Su talento delante de las cámaras la llevaron a que hoy esté al frente de la conducción de un programa tan importante como TVR.
Empero, su camino nunca fue fácil y de hecho hasta hoy en día se encuentra transitando. En ese aspecto, Andrea abrió su corazón en medio de una entrevista para hablar de su enfermedad y lucha contra el consumo de sustancias.
“En todas mis relaciones estuvo la enfermedad del consumo de sustancias. Siento que el amor para mí siempre fue como un sube y baja, y lo estoy analizando, entonces, estoy conociendo a alguien, pero estoy tratando de que esto no suceda”, expuso Rincón, en diálogo con Dos pendejas de 50.
Hablando en profundidad sobre este tema, Andrea se sinceró. Tanto para ella como para quienes estén atravesando una situación similar, el hecho de poder visibilizarlo, y ponerle nombre, ayuda en muchos casos y sirve para seguir adelante.
LA PROFUNDA REFLEXIÓN DE ANDREA RINCÓN
Sobre esas mismas palabras, contó: “Es la primera vez que lo pude ver esto. Lo pude ver con mi última relación. Dios me lo reveló, que se repetía el consumo. Las sustancias, eran como relaciones falopa, lo llamo en mi terapia. Cuando vos consumís la sustancia te lleva como a un placer corto”.
"Y después un bajón infernal, porque está todo mal, todo mal. Bueno, mis relaciones, todas fueron eso. Es un éxtasis total, porque no sé, yo dormía con mi pareja, yo arriba de él abrazada. Nos amamos como nunca a nadie amé en la vida, y de repente, mentiras, traición, engaños que me llevaban a desconfiar, a no entender, a buscar. Me perdía en mi trabajo. Estoy buscando una nueva forma de amar”, sentenció Rincón.
Fuente: Paparazzi