Evangelina Anderson echó de su casa a Demichelis por una dolorosa infidelidad

Evangelina Anderson está viviendo un momento de máxima angustia a partir de lo que fue su separación de Martín Demichelis. Luego de casi dos décadas, 17 años para ser más precisos, el amor llegó a su fin y revelaron los detalles más escandalosos.

Pero esta polémica separación, si bien se concretó hace unos días, en octubre del 2024 ya venían muy mal. De hecho, Yanina Latorre informó en su momento que existieron infidelidades por parte de Demichelis a Anderson, y que ésta lo echó de su casa en México.

“Tengo cuatro fuentes que me aceptan que fue con una azafata, pero el que lo quiere me dice que fue poquito (el tiempo que salió con ella). Él está dirigiendo el Monterrey. En el club no lo quieren blanquear, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa donde vivía”, destacó Latorre en su momento.

Por ese entonces, la reacción de Anderson fue furiosa y salió negarlo en una foto de su mano tomada a la de Demichelis, y revelando que solo estaban hablando “pavadas”. Y esa primera crisis que sufrieron, fue el principio del declive.

EVANGELINA ANDERSON SEPARADA DE MARTÍN DEMICHELIS

En esta nueva infidelidad que le adjudican al ex DT de River, Pepe Ochoa, panelista de LAM, expuso toda su verdad. Tristemente para Evangelina, otra vez le toca volver a atravesar por un desamor y que ahora sentenció su separación definitiva.

“Tuvieron un vínculo de cuatro meses. Demichelis le habría metido los cuernos a Evangelina con esta chica. Le robó el corazón”, destacó Ochoa, en cuanto a la relación extramatrimonial del entrenador con la Stephie Moreno, quien estuvo en México hasta hace un tiempo y actualmente se encuentra en España.

En cuanto a cómo continuará la vida de la ex pareja, por lo pronto, Evangelina ya anunció su vuelta a Argentina. Inesperadamente, Wanda Nara tuvo un gesto con ella en que su hijo Bastián está en su casa, y aunque es amigo de Valentino López, ahora restará resolver el divorcio.

Fuente: Paparazzi.