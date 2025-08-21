Tincho Ascúa pronosticó segunda vuelta en las elecciones y se mostró confiado en Goya

El candidato a gobernador de Corrientes, Martín "Tincho" Ascúa, se mostró confiado en que las elecciones provinciales se definirán en segunda vuelta.

En el marco de una visita a la ciudad de Goya, el aspirante de Limpiar Corrientes afirmó que el 31 de agosto “ningún frente político se va a imponer en primera vuelta”.

El candidato realizó estas declaraciones durante una multitudinaria movilización vecinal en el barrio Mataderos, junto al candidato a intendente de la ciudad, Lisandro Paleari.

Activa agenda en la recta final de la campaña

Tincho Ascúa aprovechó su visita a Goya para reunirse con diversos sectores laborales y dirigentes comunitarios, en una intensa cuenta regresiva hacia los comicios provinciales.

El candidato a gobernador confirmó su participación en el debate público que se realizará este jueves a las 18, en la Rotonda de la Virgen de Itatí de la ciudad de Corrientes.

El objetivo del encuentro es expresar sus propuestas a la ciudadanía, a diez días de la elección.

Por último criticó al Gobierno por el "adelanto de $45.000 millones al banco para pagar sueldos", que se conoció en las últimas horas.