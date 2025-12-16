Corrientes: prendieron fuego un punto verde ubicado en una plaza de la ciudad

Los Bomberos Voluntarios de Corrientes informaron que sofocaron este martes las llamas iniciadas en un Punto Verde instalado en la plaza Belgrano de la ciudad Capital.

El personal del Cuartel 397 acudió al llamado de emergencia que daba aviso sobre un incendio en uno de los Puntos Verdes que está instalado en la Plaza Belgrano, en la esquina de calles Lavalle y Pago Largo, en inmediaciones a la bajada del puente interprovincial.

Las llamas fueron controladas por los bomberos, rescatando la estructura, la pérdida del material reciclable fue total.

El fuego fue intencionado, pero aún se desconoce los culpables de este hecho.

Cabe recordar que los Puntos Verdes están distribuidos en varios lugares de la ciudad y tienen la finalidad de incentivar la diferenciación de los desechos en papel/cartón, plástico y aluminio.

En este caso no hubo víctimas, pero el fuego consumió todo el material reciclable, siendo el humo provocado por la combustión de estos peligroso para la salud.