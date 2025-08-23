Lisandro: "La Libertad Avanza es la única alternativa real de cambio"

El candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón prometió auditar organismos estatales y criticó el despilfarro presupuestario. En paralelo, ratificó su compromiso con el llamado del presidente Javier Milei a gobernar con austeridad y promover la participación de jóvenes dirigentes del sector privado.

A 8 días de las elecciones del 31 de agosto, el candidato a gobernador de Corrientes por La Libertad Avanza Lisandro Almirón denunció que el gobierno de Gustavo Valdés “privatiza el Estado en beneficio de empresas del círculo rojo”, generando competencia desleal con el sector privado.

El candidato a gobernador advirtió entrevistado por Noticiero 9, sobre la falta de controles, la manipulación electoral y el despilfarro de fondos públicos. También llamó a “recuperar la esperanza de la gente” y a votar por un cambio político en Corrientes.

El diputado nacional sostuvo que la provincia atraviesa una grave crisis marcada por la concentración de poder y el uso discrecional de recursos estatales. “El concepto hoy del Estado de Corrientes es empresas públicas en detrimento de las privadas, porque no pueden competir. El Estado te pone una hormigonera, te arma el tendido de cable y después coloca a su hermano para manejarlo. ¿Cómo se compite con eso, si lo hacen con los impuestos de todos?”, cuestionó.

Almirón advirtió que el oficialismo busca perpetuarse en el poder mediante un “sistema electoral tramposo”. “Uno de los hermanos Valdés es candidato y el otro dirige la empresa estatal que transmitirá los resultados. La fiscalización no estaría siendo clara y es grave lo que está pasando en Corrientes”, alertó.

TRANSPARENCIA, CRÍTICAS AL USO DE FONDOS Y PROPUESTA LIBERTARIA

El candidato de La Libertad Avanza apuntó contra el manejo de los recursos públicos en la provincia. “Jamás vi un despilfarro como el de ahora. Se patinaron todo el presupuesto en agosto y todavía faltan cuatro meses. Mientras tanto, los hospitales están desfinanciados y los médicos se van a otras provincias”, denunció.

En cuanto a la situación económica, hizo hincapié en la crisis energética y en los problemas del sector agropecuario. “El campo sufre incendios, inundaciones y cortes de luz constantes en verano. El Estado debería ser un facilitador, no un competidor”, expresó.

Lisandro planteó que la propuesta de LLA es replicar en Corrientes las políticas de Javier Milei, con control estricto del gasto público y cumplimiento del equilibrio fiscal. “Queremos recuperar la esperanza de la gente. Mi compromiso será auditar todos los organismos públicos y eliminar gastos ociosos”, aseguró.

JUVENTUD Y RENOVACIÓN EN LA POLÍTICA

Paralelamente, a través de sus redes sociales, Lisandro reafirmó que La Libertad Avanza busca transformar Corrientes con nuevos liderazgos. “Los jóvenes que perfilan el futuro. Si queremos que Corrientes crezca, debemos darle una oportunidad a la nueva generación que viene del sector privado, sabe lo que es emprender y quiere ponerse al frente para sacar adelante la provincia”, escribió.

Por último, el candidato llamó a los correntinos a expresarse en las urnas. “Las elecciones son de los ciudadanos. Yo soy el responsable de impulsar un cambio en Corrientes y sé que el 31 de agosto es una oportunidad que no se va a repetir. La Libertad Avanza es la única alternativa real de cambio en la provincia. El momento es ahora”, concluyó.