Salud: las claves del nuevo plan de prevención y control de dengue en Corrientes

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Ricardo Cardozo, encabezó este jueves la presentación del Plan Provincial de Prevención y Control de Dengue 2025-2026 en Casa de Gobierno. El funcionario subrayó que la lucha contra el Dengue es un tema "ya incorporado en la sociedad" y que Salud Pública no puede trabajar sola.

Cardozo hizo un reconocimiento especial a la Dirección General de Epidemiología, a cargo de Angelina Bobadilla, por su trabajo constante y por haber logrado crear conciencia en la población.

Un punto central en su discurso fue la política sanitaria impulsada por el gobernador Gustavo Valdés: la compra de vacunas con recursos propios de la Provincia. El ministro reafirmó la importancia de vacunar a aquellos que son susceptibles a la enfermedad, recordando que las dosis están disponibles para personas entre 15 y 59 años, quienes deben inscribirse en vacunacion.corrientes.gob.ar.

El plan estratégico: descacharrado y bloqueo vectorial

La directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla, detalló que los objetivos generales del plan son prevenir el Dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, promoviendo la eliminación de criaderos para disminuir los casos.

Las acciones clave del Plan 2025-2026 son:

Mesa de Gestión Integrada: continuar con la coordinación multisectorial.

Capacitación: actualizaciones constantes a los equipos de salud.

Bloqueos Vectoriales: recorridos de zona, búsqueda activa de febriles, fumigación y control larvario.

Descacharrado: tareas coordinadas con los municipios e instituciones locales.

Difusión: tecorrida casa por casa de agentes sanitarios y campañas en medios.

Bobadilla mostró datos que respaldan el trabajo provincial. Precisó que entre 2024 y 2025, de 77.213 situaciones estudiadas en Argentina, 17.065 dieron positivo, y en comparación con otras provincias del NEA, Corrientes fue la que menos casos tuvo.

Finalmente, destacó que los rangos etarios con mayor número de casos confirmados fueron las personas de 20 a 29 años, seguido por los de 30 a 39 y 40 a 49 años, datos que justifican el foco en la campaña de vacunación provincial.