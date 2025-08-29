¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

SINIESTRO EN EL INTERIOR

Una mujer resultó con lesiones graves tras un choque entre motos en Santa Lucía

La víctima fue trasladada al hospital local junto al otro conductor, quien sufrió heridas leves.

Por El Litoral

Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 11:48

La Policía de Corrientes informó que este jueves dos motos chocaron dejando a una mujer con lesiones graves en la localidad correntina de Santa Lucía. El hecho se produjo en la intersección de avenidas Islas Malvinas y Mitre.

El accidente se produjo alrededor de las 20:30 e involucró a dos motociclistas. Una de ellas, una Honda Wave era conducida por una mujer de apellido García, mayor de edad. El otro vehículo, una Yamaha IBR, era manejado por un joven identificado como Busellato, también mayor de edad.

Ambos conductores fueron trasladados al hospital local, donde se constató que la mujer presentaba lesiones de carácter grave, mientras que el joven resultó con heridas leves.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Comisaría de Distrito Santa Lucía, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

La causa quedó bajo la intervención de la unidad fiscal en turno, y se continúa con los trámites investigativos en la dependencia policial.

