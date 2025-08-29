La Chiqui se arrepintió de decirle "cornudo" a Nico Vázquez y lo llamó para disculparse

Mirtha Legrand tuvo una frase fuerte sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, calificando de "cornudo" al actor. Pero "La Chiqui" se arrepintió de lo que dijo y le pidió disculpas.

En una entrevista, Mirtha Legrand habló sobre la revelación de Gime Accardi, que reconoció haber engañado a Nico Vázquez y ahí la diva tuvo una desafortunada frase en el programa del sábado pasado: "Creo que está mal que haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo. Pero existe, lo siento así", afirmó la Chiqui.

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi después de 18 años juntos generó un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo. Y como era de esperarse, Mirtha Legrand no se quiso quedar afuera del tema, aunque sus declaraciones encendieron la polémica.

Mirtha Legrand le pidió disculpas a Nico Vázquez

Mirtha reconoció que estaba apenada por lo ocurrido y reveló que intentó comunicarse con el actor: “Quería llamarlo, pero no tenía el teléfono”. Sin embargo, movió sus contactos, lo consiguió y lo llamó para disculparse personalmente, según reveló el periodista Juan Etchegoyen.

“Mirtha Legrand llamó a Nicolás Vázquez, se comunicó después de esta situación, y le pidió disculpas. Nico Vázquez le dijo: ‘No importa, Mirtha, nunca me enojaría con usted’”, relató el periodista.

Lejos de cualquier enojo, el entorno de Vázquez confirmó que todo quedó en buenos términos. Incluso trascendió que Mirtha le propuso dos cosas: ir a verlo al teatro y le dijo que lo espera en su programa.

