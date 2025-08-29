Moria Casán reveló el elenco de su serie en Netflix

Moria Casán confirmó oficialmente que Netflix será la plataforma encargada de producir una serie de ficción basada en su vida. El proyecto, que recorrerá los momentos más emblemáticos de “La One”, promete sorprender con una puesta en escena que recreará diferentes etapas de su historia personal y profesional, a través del servicio de streaming más visto del mundo.

Durante mucho tiempo circularon rumores sobre esta serie: desde su existencia hasta los posibles nombres que integrarían el elenco. Finalmente, Moria rompió el silencio y dio detalles sobre lo que ya es una realidad. La compañía About Entertainment estará a cargo del desarrollo narrativo, mientras que Netflix asumirá la producción y distribución global.

Las actrices elegidas para interpretar a Moria: una por una

La noticia más comentada fue la revelación del elenco. A través de una publicación conjunta en Instagram, Moria Casán y Netflix anunciaron que tres grandes actrices argentinas se pondrán en la piel de “La One”: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, su propia hija.

La propuesta es dividir la biografía en tres etapas, cada una protagonizada por una actriz distinta que refleje los distintos momentos de la vida de la diva.

Tras el anuncio, Moria expresó su entusiasmo: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan”, y agregó: “Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes”.

Además, destacó el prestigio del trío elegido: “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

