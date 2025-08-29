Reapareció Cris Morena en redes sociales tras la muerte de su nieta Mila

A un mes de la muerte de Mila Yankelevich, Cris Morena hizo su reaparición en redes sociales, pese al gran dolor familiar que afronta. Luego de la tragedia que se llevó la vida de su nieta de 7 años, la reconocida productora hizo una publicación en su cuenta de Instagram, con el objetivo de promocionar la gira de Erreway junto a Benjamín Rojas y Felipe Colombo, dos jóvenes a los que vio crecer en sus diferentes proyectos televisivos.

En conjunto con la banda que también integra Camila Bordonaba, la reconocida productora fue protagonista de un video que recorre las redes: "Falta muy poquito para llegar a Buenos Aires", comienza diciendo Rojas. A lo que Colombo agrega: "Estamos a punto de hacer historia, 8 Movistar Arena, pero hay una persona que estamos seguros que los va a invitar mejor que nadie".

"Pero por supuesto que sí, ¡aquí estoy!", dice eufórica Cris, y agrega: "Hola a todos, ¿ocho dijeron? Quien dice ocho, dice nueve... estos Erreway son capaces de hacer cualquier cantidad de Movistar Arena. Por favor, ¡los esperamos!", cierra la productora del exitazo juvenil en el video.

