Polich en Fecorr: impulsa una alianza público-privada para el desarrollo de Corrientes

El candidato a intendente por la alianza Vamos Corrientes, Claudio Polich, acompañado por su compañero de fórmula Ariel Báez, participó este miércoles de una reunión con autoridades y representantes de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr). El propósito fue analizar los desafíos del sector, explorar oportunidades de crecimiento en la ciudad y destacar la relevancia de fortalecer los vínculos entre los sectores público y privado.

Durante el encuentro, se presentaron propuestas enfocadas en fomentar la inversión local, generar empleo genuino y respaldar a las pequeñas y medianas empresas, fundamentales para la economía de Corrientes Capital. Polich enfatizó que "es importante que tengamos una alianza entre el sector privado y el sector público, para ver cómo hacemos para favorecer en todo lo posible la inversión en la ciudad".

En relación al rol del sector privado y la importancia de generar inversiones, el candidato señaló: "La prioridad es la inversión porque entendemos que detrás de la inversión de los privados está la generación de empleo, y eso es lo que impulsa el desarrollo y el progreso".

Asimismo, Polich ratificó su compromiso con la participación colaborativa de múltiples actores: "El éxito que han tenido en su vida comercial y privada, tenemos que tratar de traspasarlo a la ciudad y compartir las experiencias para hacer que nos vaya bien a todos".

Los representantes de Fecorr también expusieron sus inquietudes y aportaron propuestas específicas para impulsar el crecimiento urbano y económico. Este encuentro forma parte de una serie de acciones de desarrollo y planificación territorial que el candidato viene impulsando en el marco de su campaña electoral.