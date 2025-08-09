La Libertad Avanza recorrió Paso de los Libres y escuchó reclamos de comerciantes

La Libertad Avanza visitó este viernes la localidad correntina de Paso de los Libres, donde sus principales referentes mantuvieron una intensa agenda política y de contacto con vecinos y comerciantes.

En primer lugar, recorrieron radios locales, luego brindaron una conferencia de prensa, y posteriormente se reunieron con representantes de cámaras y asociaciones libreñas.

Los candidatos a la gobernación provincial, Lisandro Almirón y Evelyn Karsten, encabezaron las actividades acompañados por los postulantes al municipio local, Damián Garavano y Cecilia Sanabria, quienes oficiaron de anfitriones y guías durante la jornada.

La ocasión fue propicia para recoger inquietudes y demandas de distintos sectores. El sector del transporte planteó la necesidad de mejorar rutas provinciales y nacionales, mientras que productores ganaderos manifestaron su preocupación por los reiterados casos de abigeato.

Durante la tarde, los candidatos recorrieron la calle Colón, donde dialogaron con comerciantes de la zona. Visitaron joyerías, quioscos, peluquerías, locales de indumentaria, zapaterías, entre otros rubros, y recibieron muestras de apoyo de cara a los próximos comicios.

La jornada finalizó con un acto en la sede de campaña, ubicada en Colón 1030, donde Garavano y Almirón arengaron a la militancia e instaron a salir a buscar el respaldo de la ciudadanía.