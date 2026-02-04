Maxi López habló de la pelea por el rating entre Wanda Nara y la China Suárez

La pantalla chica vivió el lunes un cruce particular en el prime time, con MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara en Telefe, y el debut del primer episodio de Hija del fuego, la serie protagonizada por la China Suárez en El Trece.

La disputa por el rating tuvo un ganador claro: el reality gastronómico se impuso con comodidad sobre la ficción, de acuerdo a las mediciones de Kantar Ibope Media, que marcaron un promedio de 11.2 puntos para Telefe y 3.5 para El Trece.

En ese marco, quien no esquivó el tema y sumó su mirada fue Maxi López, que aportó algo de picante a la competencia televisiva entre Wanda Nara y la China Suárez.



"Vi que salió muy bien para Telefe, nosotros somos obviamente hinchas de Telefe, salió bien. La competencia va a estar siempre. Ya la dinámica de Masterchef va, camina sola", expresó el exfutbolista en diálogo con Intrusos.

Cuando el cronista Alejandro Guatti le comentó: "Tenía un sabor especial...", López respondió con una sonrisa: "Yo creo que particularmente para Solange".

Luego amplió su análisis con tono distendido: "Anduvo muy bien el programa y eso es lo que nos pone contentos a todos. Después, contra quién competimos es secundario... Bueno, puede ser para mí".

Sobre el cierre, Maxi López también se refirió a las versiones que indican que tanto él, por el apoyo del público, como La Reini Sofía Gonet, por parte del jurado, serían de los participantes más respaldados del certamen. Al respecto, señaló: "Es un programa que se ve mucho y opinan todos".



