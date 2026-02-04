Oncológico “Papa Francisco”: ya van más de 4000 atenciones e instan a la prevención

Este 4 de febrero se conmemora El Día Mundial contra el Cáncer, y en este marco, desde el Gobierno provincial se insta a generar conciencia, promoviendo la detección temprana y acompañando a quienes transitan esta enfermedad. Cabe mencionar que Corrientes cuenta con el Instituto Oncológico "Papa Francisco", pionero en la región, con atención integral y tecnología de última generación para el diagnóstico y tratamiento adecuados.

El apoyo emocional y el acompañamiento de equipos de salud son fundamentales para cada paciente y su familia, ya que el cáncer no se enfrenta en soledad.

La prevención también es cuidado

Adoptar hábitos saludables como una buena alimentación, actividad física y evitar el tabaco puede reducir riesgos y fortalecer nuestra salud. En este Día Mundial contra el Cáncer, la Provincia renueva el compromiso de seguir trabajando por una comunidad más cuidada, informada y con acceso a servicios de calidad.

Un centro de referencia regional

Corrientes cuenta con el Instituto Oncológico "Papa Francisco", pionero en la región, con atención integral y tecnología de última generación para el diagnóstico y tratamiento del Cáncer.

Desde septiembre a la actualidad, en el mencionado centro se han registrado 4065 atenciones, 1641 consultas oncológicas, 116 pacientes y 1580 sesiones de quimioterapia.

Además, el instituto brinda asistencia en servicios como: Trabajo social, Cardiología, Nutrición, Cuidados paliativos, Psicooncología, Emergencias y Enfermería, con un equipo de 12 profesionales, que acompañan exclusivamente a residentes de la provincia de Corrientes.

En esta fecha significativa, la Provincia reafirma su compromiso de seguir trabajando por una comunidad más informada, cuidada y con acceso equitativo a servicios de salud de calidad, promoviendo políticas públicas orientadas a la prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno del cáncer.