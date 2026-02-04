Corrientes: abandonaron una motocicleta al ser sorprendidos merodeando

La Policía de Corrientes informó que este miércoles recuperó una motocicleta en ciudad Capital, la cual era de dudosa procedencia.

El operativo ocurrió en la madrugada de este miércoles, cuando efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos realizaban tareas de prevención de delitos en inmediaciones de calles Amado Bonpland y Río Paraná.

En el lugar se divisó a dos sujetos merodeando a bordo de una motocicleta, quienes al notar la presencia policial emprendieron la huida a pie, perdiéndose entre la vegetación del lugar, dejando abandonado un vehículo marca Keller de 110cc., el cual fue secuestrado para realizar las averiguaciones pertinentes.

El rodado fue trasladado a la comisaría correspondiente a fin de realizar las diligencias del caso.

