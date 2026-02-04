Cine Naé en Corrientes: fechas y cortometrajes seleccionados

Se realizará una nueva edición del ciclo Cine Naé en el Instituto de Cultura de Corrientes los días 11 y 18 de febrero a partir de las 20. La entrada es libre y gratuita.

La propuesta contempla la exhibición de obras audiovisuales seleccionadas mediante convocatoria pública y busca dar visibilidad a producciones realizadas en la región. El ciclo se consolida como un espacio de difusión para realizadores locales y del nordeste.

En la función del miércoles 11 de febrero se proyectará una selección de siete cortometrajes y obras audiovisuales regionales, con la siguiente grilla: