Cine Naé en Corrientes: fechas y cortometrajes seleccionados

Se realizará una nueva edición del ciclo Cine Naé en el Instituto de Cultura de Corrientes los días 11 y 18 de febrero a partir de las 20. La entrada es libre y gratuita.
La propuesta contempla la exhibición de obras audiovisuales seleccionadas mediante convocatoria pública y busca dar visibilidad a producciones realizadas en la región. El ciclo se consolida como un espacio de difusión para realizadores locales y del nordeste.
En la función del miércoles 11 de febrero se proyectará una selección de siete cortometrajes y obras audiovisuales regionales, con la siguiente grilla:
La Nena, de Josefina Lens – Proyección especial (20 minutos)
Toda la luz mala, de Carolina Schaller (6 minutos)
Providencia, de Yamila Palacios (7 minutos)
Secreto de Confesión, de María Rosario Bejarano (14 minutos)
Operativo Tarot, de Irina María Lugo (13 minutos)
Post Mortem, de Lautaro Latorre (5 minutos)
Depuración, de Lautaro Latorre (7 minutos)