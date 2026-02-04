¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Carnavales barriales plus unifcado Instituto de Cultura
Carnavales barriales plus unifcado Instituto de Cultura
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Proyecciones regionales

Cine Naé en Corrientes: fechas y cortometrajes seleccionados

El ciclo se realizará los miércoles 11 y 18 de febrero en el Instituto de Cultura. 

Por El Litoral

Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 10:15

Se realizará una nueva edición del ciclo Cine Naé en el Instituto de Cultura de Corrientes los días 11 y 18 de febrero a partir de las 20. La entrada es libre y gratuita.

La propuesta contempla la exhibición de obras audiovisuales seleccionadas mediante convocatoria pública y busca dar visibilidad a producciones realizadas en la región. El ciclo se consolida como un espacio de difusión para realizadores locales y del nordeste.

En la función del miércoles 11 de febrero se proyectará una selección de siete cortometrajes y obras audiovisuales regionales, con la siguiente grilla:

  • La Nena, de Josefina Lens – Proyección especial (20 minutos)

  • Toda la luz mala, de Carolina Schaller (6 minutos)

  • Providencia, de Yamila Palacios (7 minutos)

  • Secreto de Confesión, de María Rosario Bejarano (14 minutos)

  • Operativo Tarot, de Irina María Lugo (13 minutos)

  • Post Mortem, de Lautaro Latorre (5 minutos)

  • Depuración, de Lautaro Latorre (7 minutos)

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD