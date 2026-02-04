El retoque estético de la China Suárez que causó furor en sus seguidores



La China Suárez volvió a captar todas las miradas en redes sociales al compartir el tratamiento facial que se realizó durante su estadía en Turquía. Fiel a su estilo, la actriz decidió mostrar el proceso sin filtros ni maquillaje y sorprendió al exhibir su rostro en pleno procedimiento, visiblemente enrojecido pero con una sonrisa que reflejaba satisfacción.

En medio de la repercusión que aún genera su reciente paso por La Mañana de Moría, la pareja de Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la conversación pública, esta vez por apostar a una de las técnicas estéticas más comentadas del momento: un lifting facial sin cirugía.

El tratamiento en cuestión se llama “MORPHEUS 8”, una tecnología que combina microagujas y radiofrecuencia para trabajar en las capas profundas de la piel. La propia actriz explicó de qué se trata a través de sus Historias de Instagram: “Es un tratamiento profundo que combina microneedling + radiofrecuencia para renovar tu piel por completo”.



Además, detalló algunos de los beneficios del procedimiento, remarcando que no requiere botox ni intervenciones invasivas. “El calor hace un efecto que reafirma la piel caída y define la mandíbula. Suaviza: borra cicatrices de acné, arrugas profundas”, escribió, dejando en claro por qué eligió esta alternativa.

La China también destacó otros efectos del tratamiento: “Esculpe: elimina pequeños cúmulos de grasa. Ilumina: obliga a tu cuerpo a producir colágeno nuevo masivamente”, enumeró, entusiasmada con los resultados.

Para cerrar, la actriz publicó una imagen posterior al procedimiento donde se la ve relajada y conforme con el resultado, reforzando una vez más su costumbre de compartir sin pudor los detalles de su rutina estética. Como suele ocurrir cada vez que se muestra auténtica y sin filtros, las redes no tardaron en reaccionar, y el nombre de la China volvió a convertirse en tema de conversación.

minutouno.com

