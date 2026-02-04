¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Tren de aragua Carnavales barriales plus unifcado
Competirá en Capital

Porambá se consagró campeona del Carnaval de Goya 2026

Porambá brilló en distintos rubros y consolidó su liderazgo con actuaciones de alto nivel.

Por El Litoral

Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 10:14

Los Carnavales Goyanos coronaron a su gran campeona. La comparsa Porambá se quedó con el máximo galardón del Momo 2026, ratificando su excelencia artística, coreográfica y musical en el corsódromo de Goya. 

La fiesta mayor del carnaval tuvo una definición vibrante y dejó múltiples distinciones para las comparsas protagonistas de la noche. Porambá brilló en distintos rubros y consolidó su liderazgo con actuaciones de alto nivel.

Premiaciones destacadas del Momo 2026

  • Reina de los Carnavales: Daniela Vallejos (Porambá)
  • Mejor Pareja de Baile: Aldana Videla y Marcos Martínez (Aymará)
  • Rey del Carnaval: Marcos Martínez (Aymará)
  • Mejor Batería: Porambá
  • Reina de Comparsa: Trinidad Aquino (Aymará)
  • Mejor Traje Masculino: Emanuel Pittón (Porambá)
  • Comisión de Frente: Empate técnico entre Comparsa Tropical y Porambá
  • Bastonera de Batería 2026: Mariana Pereira (Aymará)

El espectáculo volvió a demostrar por qué los carnavales de Goya son un emblema cultural de Corrientes, con pasión, ritmo, color y creatividad en cada pasada.

La comparsa goyana participará de la competencia provincial en la Capital de Corrientes. 

Información de TN Goya

