Corrientes refuerza la prevención del Virus Sincicial con vacunación para embarazadas

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes lleva adelante la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) destinada a mujeres embarazadas, en el marco del Calendario Nacional de Vacunación.

La estrategia busca proteger a los bebés ante la temporada de mayor circulación del virus.

Objetivo de la campaña

La medida preventiva se implementa para anticipar el período en el que el virus suele intensificarse, principalmente entre marzo y abril.

El propósito es que los recién nacidos cuenten con defensas transmitidas por sus madres durante el embarazo.

Desde la cartera sanitaria indicaron que las dosis están disponibles en todos los vacunatorios de la provincia.

Quiénes deben vacunarse

La vacuna se aplica en una única dosis a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, tanto antes del inicio como durante la temporada de circulación del VSR.

Para acceder, no es necesario presentar una orden médica. Solo se debe acreditar la semana de embarazo al momento de la vacunación.

Por qué es importante prevenir el VSR

El Virus Sincicial Respiratorio es la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas en la infancia, especialmente en bebés menores de un año.

Además, puede generar hospitalizaciones y complicaciones que requieran cuidados críticos, con alta demanda de atención durante el invierno.

Impacto en la salud infantil

La incorporación de esta vacuna al Calendario Nacional contribuye a reducir la mortalidad infantil neonatal y posneonatal, al disminuir el riesgo de infección en niñas y niños menores de seis meses.