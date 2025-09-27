Corrientes viaja a Mar del Plata para los Juegos Evita

La delegación correntina compuesta por 375 personas emprenderá este domingo el viaje a Mar del Plata para ser parte de los Juegos Nacionales Evita 2025.

La salida, coordinada por la Secretaría de Deportes de la Provincia, tendrá lugar este domingo a las 18 horas desde Costanera Sur y Lavalle de la capital correntina, desde donde partirán tres de los seis ómnibus que trasladarán al contingente.

Corrientes competirá del lunes 29 de septiembre al sábado 4 de octubre con 330 son deportistas que competirán en 33 de las 36 disciplinas programadas.

Los chicos, hasta 17 años, clasificaron en los Juegos Correntinos después de superar varias etapas y ganar las finales provinciales.

Con una fuerte inversión del Gobierno de la Provincia, la delegación lucirá indumentaria oficial provista por la Secretaría de Deportes.

El Secretario de Deportes, Jorge Terrile, destacó el respaldo del Gobernador Gustavo Valdés para consolidar el deporte como política de Estado. “Nos enorgullece esta participación en los Juegos Nacionales 2025 y, especialmente, el apoyo del gobernador para fortalecer el desarrollo del deporte de base en la provincia”, subrayó.La delegación correntina está integrada por atletas convencionales y adaptados que clasificaron en los Juegos Correntinos 2025, un programa provincial organizado por la Secretaría de Deportes en conjunto con la Dirección General de Educación Física y los municipios.

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles son la principal competencia deportiva de Argentina. Organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación cuentan con un programa deportivo que reúne 36 disciplinas, 29 convencionales y 7 adaptadas, y un sistema de competencias compuesto por dos etapas: Un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participan miles de jóvenes de cada rincón del país y una fase final, en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, a la que acceden más de 8000 participantes y que se realizará del 29 de septiembre al 04 de octubre del corriente año.Son una oportunidad para que atletas de hasta 17 años de todo el país accedan a una competencia de características únicas en el continente.