FE Y DEVOCIÓN

Pese a la lluvia, miles de peregrinos del NEA continúan su camino hacia Itatí

A pesar de las condiciones climáticas, fieles de distintas provincias y localidades avanzan con determinación, eligiendo diversas rutas y accesos alternativos para llegar al templo.

Por El Litoral

Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 16:14
Fotos: Noticias Itateñas

A pesar de las intensas lluvias que se registran en la región, miles de jóvenes continúan su caminata hacia la Basílica de Itatí en el marco de la  46ª Peregrinación Juvenil del NEA, que se realiza bajo el lema "Como María, peregrinos de esperanza".

Los fieles llegan a pie, en bicicleta o en vehículos desde diversas localidades del Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Muchos de ellos ingresan por la Ruta Nacional 12, la Ruta 20 y también por el tradicional camino conocido como El Atajo.

El pueblo de Itatí vive jornadas de intensa actividad, con las calles cercanas al Santuario colmadas de colectivos, minibuses y móviles de apoyo, que acompañan el trayecto de los grupos organizados.

Las delegaciones provienen de ciudades como Resistencia, Barranqueras, Margarita Belén, Villa Ángela, La Verde, Machagai, Vera, Villa Ocampo, Florencia, San Jerónimo Norte, Tostado, Avellaneda, Federación, Bella Vista, Saladas y Goya, entre otras.

Pese a las condiciones climáticas, el ingreso es incesante. Jóvenes de distintas edades avanzan con compromiso de fe y espiritualidad.

Fuente: Noticias Itateñas.

