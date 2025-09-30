Corrientes protagonizó una exitosa jornada de comercialización en la FIT 2025

El tercer día de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025) se destacó como un espacio propicio para la comercialización directa y el fortalecimiento de relaciones entre los actores clave del sector turístico. Durante esta jornada, los operadores turísticos de diversas regiones del país tuvieron la oportunidad de interactuar con clientes potenciales, tanto mayoristas como minoristas, de distintos puntos del mundo.

Más de 30 empresarios y prestadores turísticos de Corrientes participaron activamente, dando a conocer la rica oferta de la provincia, que se basa en su diversidad cultural y su vasta riqueza natural. Desde los recursos naturales de sus paisajes hasta las experiencias culturales autóctonas, los operadores de Corrientes lograron captar la atención de potenciales socios comerciales para futuras alianzas.

El equipo técnico del Ministerio de Turismo de la Provincia coordinó las acciones y organizó rondas de negocios y mesas de trabajo, lo que permitió a los participantes presentar sus productos y generar acuerdos concretos. Además, la jornada fue una excelente oportunidad para seguir posicionando a Corrientes dentro de los circuitos turísticos nacionales e internacionales.

En el marco de la feria, Daniel Scioli, secretario de Ambiente, Turismo y Deportes de la Nación, destacó la importancia del turismo como motor de desarrollo económico. Durante la presentación del programa El Camino de los Jesuitas, que abarca seis países de América Latina, Scioli subrayó las palabras del presidente Javier Milei, quien afirmó que “el turismo en la Argentina tiene un enorme potencial, con posibilidad de seguir creciendo”. Corrientes, que forma parte de este importante circuito turístico, fue representada por la ministra Alejandra Eliciri, quien reforzó el compromiso provincial con el desarrollo del sector.

Aunque la jornada estuvo dedicada principalmente a los profesionales, la feria continuó ofreciendo una variedad de productos regionales típicos, como caracuza, guiso tropero, ahumados del litoral, chipá y mbeyú. Los visitantes también tuvieron la oportunidad de disfrutar de obsequios de los establecimientos yerbateros Las Marías y Playadito, lo que permitió seguir promoviendo los sabores y tradiciones correntinas.

La presencia institucional de Corrientes en la FIT 2025 responde a las estrategias de desarrollo turístico impulsadas por el Gobierno provincial, con el apoyo del Ministerio de Turismo y la coordinación del doctor Patricio Carando, subsecretario de Haciendas y representante de la provincia ante el Consejo Federal de Inversiones. Esta participación refleja el compromiso de la provincia por posicionarse como un destino turístico competitivo en el mercado internacional.