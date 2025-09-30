¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Lluvia en Corrientes Javier Milei Policía Federal Argentina
Lluvia en Corrientes Javier Milei Policía Federal Argentina
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
POLICÍA DE CORRIENTES

Hombre demorado por causar disturbios y portar un arma blanca en Corrientes

Por El Litoral

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 08:22

La Policía de Corrientes informó que este lunes demoró a un hombre que tenía un arma blanca y causaba disturbios en la vía pública de la ciudad capital.

Tras un alerta a través del Sistema Integral de Seguridad 911 se notificó que un hombre estaba causando intranquilidad en la calle Roque Pérez y calle 175 y portaba un cuchillo.

Según informaron fuentes policiales, el individuo no pudo justificar su presencia en el lugar ni su comportamiento, motivo por el cual fue demorado preventivamente.

Posteriormente, fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde se llevan adelante los trámites de rigor, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD