Hombre demorado por causar disturbios y portar un arma blanca en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que este lunes demoró a un hombre que tenía un arma blanca y causaba disturbios en la vía pública de la ciudad capital.

Tras un alerta a través del Sistema Integral de Seguridad 911 se notificó que un hombre estaba causando intranquilidad en la calle Roque Pérez y calle 175 y portaba un cuchillo.

Según informaron fuentes policiales, el individuo no pudo justificar su presencia en el lugar ni su comportamiento, motivo por el cual fue demorado preventivamente.

Posteriormente, fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde se llevan adelante los trámites de rigor, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.