Arnoldo Rohner anunció un ambicioso plan de obras para transformar Esquina

A través de sus redes sociales, Arnoldo Rohner, candidato a intendente por Vamos Corrientes en Esquina, presentó un ambicioso proyecto de infraestructura con el objetivo de revertir el estado de abandono que, según su visión, sufre la localidad en cuanto a obras y servicios básicos.

El plan, que se llevará a cabo en colaboración con el gobernador electo Juan Pablo Valdés y el Gobierno Provincial, comenzará con una primera etapa de obras clave para la ciudad. Esta fase inicial incluye:

200 cuadras de pavimento

150 cuadras de cordón cuneta con ripio

Iluminación LED en todas las cuadras intervenidas

“Esquina está sumida en el abandono, tanto en lo que respecta a obras como a servicios esenciales. Nos comprometemos a iniciar un proceso de transformación que no solo mejore la infraestructura, sino que devuelva la dignidad y la calidad de vida a nuestros vecinos”, afirmó Rohner.

Con esta propuesta, el candidato ratificó su compromiso de trabajar en conjunto con el Gobierno Provincial para impulsar el desarrollo urbano de Esquina y garantizar una mejora sustancial en la seguridad, la transitabilidad y la iluminación en todos los barrios de la ciudad.