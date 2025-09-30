Colapinto vuelve a la pista en el GP de Singapur

Franco Colapinto buscará revertir el complicado fin de semana que tuvo en el circuito callejero de Bakú y volverá a salir a pista con su Alpine en lo que será el Gran Premio de Singapur, segunda parada de la Fórmula 1 tras la temporada en Europa. Luego de terminar en el puesto 19 en Azerbaiyán tras un toque de Alex Albon que lo complicó en el principio de la carrera, el argentino tendrá una nueva oportunidad de competir en un trazado ya conocido en la Máxima.

Cuando restan sólo siete fechas en el calendario 2025, y a la espera de conocer su futuro de cara al próximo año, el oriundo de Pilar buscará seguir en su curva ascendente a bordo de un A525 que no ofrece un buen rendimiento, algo que se puede ver por la última posición en la tabla de Constructores (20 puntos). El año pasado a bordo de Williams acabó en el 11° lugar, cerca de los puntos.

El desarrollo del fin de semana será clásico. El primer día de actividad, este viernes 3 de octubre, tendrá dos prácticas libres (6.30 de la mañana y a las 10 de Argentina). El sábado 4 se llevará a cabo el tercer entrenamiento (6.30 de Argentina) y luego llegará la clasificación (10) que definirá la grilla de partida de la carrera principal a 62 giros que se disputará el domingo 5 desde las 9 de la mañana de Argentina.

El corredor argentino se estrenó en la séptima fecha con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Monaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes. Tras el largo parate por las vacaciones, Colapinto alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 12). En el GP de Italia en Monza acabó en el 17° lugar.

La del próximo fin de semana será la 23° edición del GP de Sinapur en la Fórmula 1. El trazado tiene poco menos de 5 kilómetros de longitud, con tres zonas de DRS y 19 curvas. La vuelta rápida en carrera le pertenece al ya retirado Daniel Ricciardo (2024) con un tiempo de 1:34.486. El año pasado, McLaren celebró en las calles de Bakú gracias a la victoria de Lando Norris. El piloto más ganador en el trazado es Sebastian Vettel (5).

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE SINGAPUR

Viernes 3 de octubre

Práctica Libre 1: 6.30 (Argentina) / 17.30 (Singapur)

Práctica Libre 2: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)

Sábado 4 de octubre

Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 17.30 (Singapur)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)

Domingo 5 de octubre

Carrera principal a 51 vueltas: 9.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

Infobae