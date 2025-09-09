"Actuaremos con contundencia": Israel ordenó la evacuación total de Gaza

El Ejército de Israel ordenó este martes la evacuación inmediata de toda la población de Ciudad de Gaza, anticipando una gran operación terrestre contra Hamas en el principal centro urbano de la Franja.

“A todos los habitantes de Ciudad de Gaza… las fuerzas de defensa están decididas a derrotar a Hamas y actuarán en la zona de Ciudad de Gaza con mayor contundencia”, informó el vocero militar en idioma árabe, coronel Avichay Adraee, a través de la red social X.

El mensaje instruye a la población civil a salir de la ciudad usando la carretera costera Al Rashid, designada como corredor humanitario hacia el sur.

La directriz marca la primera vez que Israel ordena una evacuación masiva para toda la Ciudad de Gaza desde el inicio de la actual escalada bélica. Previamente, las advertencias se restringían a barrios o edificios específicos, pero la nueva orden abarca a cientos de miles de residentes.

“Permanecer en la zona es extremadamente peligroso”, advirtió Andraee. El comunicado añade un número telefónico para denunciar posibles intentos de Hamas de impedir la salida de la población.

El endurecimiento de la operación fue respaldado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un video publicado el lunes.

“En dos días derribamos 50 torres que usaba Hamas para el terrorismo, y esto es solo la etapa inicial de la maniobra terrestre intensificada en Ciudad de Gaza. Les decimos a los habitantes: ya han sido advertidos, salgan ahora”, afirmó el premier israelí.

Netanyahu indicó que estas acciones solo son el preludio de una ofensiva militar mayor.

“Todo esto es solo el principio de la operación principal, la maniobra terrestre de nuestras fuerzas que están organizándose para entrar a Ciudad de Gaza”, agregó.

Del lado palestino, las autoridades controladas por Hamas y la agencia de defensa civil reportaron ataques aéreos continuos durante la noche sobre distintos sectores de la ciudad.

Según testigos y fuentes locales, varios edificios de gran tamaño fueron destruidos y se multiplicaron los desplazamientos de familias que intentan llegar a las zonas señaladas como seguras por Israel en el sur de la Franja.

En respuesta a las declaraciones israelíes, Hamas denunció la orden de evacuación masiva como “un acto explícito de desplazamiento forzado” y sostuvo que la población civil se mueve bajo la presión de bombardeos y amenazas constantes. El grupo asegura que la situación representa “un desafío flagrante e inédito a las leyes y convenciones internacionales” y acusa a Israel de utilizar el asedio y la escasez para forzar el éxodo de los habitantes.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reforzó la postura militar y comunicó que Gaza será “reducida a escombros” si Hamas no libera a los rehenes y deponen las armas.

Katz describió la reciente ofensiva como “un huracán sin precedentes”, asegurando que “treinta edificios de varios pisos fueron destruidos y decenas de objetivos adicionales fueron bombardeados para allanar el camino de las fuerzas terrestres”. La publicación fue acompañada de imágenes de torres desplomadas en barrio céntricos como Rimal.

Israel argumenta que los bombardeos y las acciones terrestres buscan eliminar bases, infraestructura y posiciones de Hamas desde donde se coordinan ataques y se resiste el avance militar israelí. Las fuerzas reportaron ataques en edificios señalados como centros de observación o coordinación armada, y en las últimas jornadas promovieron repetidamente la salida de civiles antes de cada asalto.

El número de evacuados no fue informado oficialmente, pero las agencias humanitarias han alertado sobre el potencial desplazamiento masivo de cientos de miles de personas en medio de constantes ataques, con recursos escasos y refugios limitados en el sur del enclave. La presión internacional crece a medida que avanzan los preparativos para una incursión terrestre a gran escala, y organizaciones internacionales advierten del colapso de los servicios esenciales y la escasez de ayuda.

La actual orden de evacuación y el incremento del poder ofensivo marcan una nueva fase en el conflicto, con Israel decidido a erradicar la presencia de Hamas en su bastión principal, mientras la población civil enfrenta el dilema de abandonar sus hogares sin garantía de seguridad y con un futuro incierto.

