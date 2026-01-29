Cronograma completo de pago de sueldos municipales de enero en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes confirmó que el cronograma de sueldos de enero para sus trabajadores comenzará este viernes 30 de enero, jornada en la que se habilitarán los fondos para el personal de Higiene Urbana y los agentes Neike que cuentan con tarjeta de débito.

Tras el receso del fin de semana, la liquidación continuará el lunes 2 de febrero, siguiendo el esquema de terminación de documento para garantizar el orden en los puntos de cobro.

Cronograma para planta y contratados

El pago se realizará en las entidades bancarias habilitadas bajo el siguiente esquema:

Viernes 30 de enero: Higiene Urbana.

Lunes 2 de febrero: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 3 de febrero: DNI terminados en 2, 3 y 4.

Miércoles 4 de febrero: DNI terminados en 5 y 6.

Jueves 5 de febrero: DNI terminados en 7, 8 y 9.

Pago a beneficiarios Neike

Para los trabajadores del programa Neike, se han dispuesto distintas modalidades dependiendo de su situación bancaria. Aquellos que ya están bancarizados tendrán sus haberes acreditados en sus cuentas este mismo viernes 30 de enero.

Por el contrario, los Neike no bancarizados deberán concurrir a la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269, en los horarios de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20, respetando las siguientes fechas:

Lunes 2 de febrero: DNI terminados en 0, 1 y 2.

Martes 3 de febrero: DNI terminados en 3, 4, 5 y 6.

Miércoles 4 de febrero: DNI terminados en 7, 8 y 9.

Finalmente, los agentes Neike que posean cuenta bancaria pero que aún no hayan recibido su tarjeta de débito, deberán dirigirse a la sucursal del Banco de Corrientes de avenida Teniente Ibáñez 1826, siguiendo el calendario general de terminación de DNI detallado para la planta permanente.

Con este anuncio, la comuna capitalina busca llevar previsibilidad a los trabajadores en un contexto económico complejo, asegurando que la totalidad de la masa salarial esté depositada antes del cierre de la primera semana de febrero.