Corrientes se prepara para un fin de semana de carnaval, playas y música al aire libre

La capital provincial se encamina a vivir uno de los fines de semana más intensos de la temporada estival. Con el verano en Corrientes como escenario principal, la gestión municipal lanzó un abanico de propuestas que combinan el deporte, la cultura y la máxima fiesta de la región: el carnaval.

La agenda busca potenciar los espacios públicos y ofrecer alternativas recreativas sin costo para todas las edades.

Las actividades comenzarán este viernes 30 de enero con la tradicional Feria de Artesanos en la plaza Cabral, de 9 a 21. El fin de semana, los emprendedores locales se trasladarán a la Costanera Sur (avenida Juan Pablo II y Las Heras), donde atenderán hasta las 22.

Deportes y bienestar en las playas

Las playas capitalinas serán el epicentro de la actividad física. En playa Arazaty II, se dictarán clases gratuitas de natación para niños y adultos durante la mañana del viernes. Por su parte, en la playa Molina Punta, el sábado desde las 8 se ofrecerá entrenamiento funcional, seguido por la "Experiencia Kayak", una iniciación náutica abierta a todo público frente al río Paraná.

Para los más chicos, el sábado a las 18 llegará el "Fútbol Burbuja" en Molina Punta, mientras que en la zona de playa Arazaty se mantendrán las clases de tejo, calistenia, fútbol y voley "Waliki" durante ambos días. La jornada del sábado cerrará a puro ritmo con los encuentros de Zumba Gold a partir de las 19.

Turismo histórico y el rugir del Nolo Alías

Quienes prefieran el turismo cultural podrán sumarse al circuito guiado "Descubrí Corrientes". El recorrido partirá el sábado a las 19 desde la señalética de la playa Arazaty y recorrerá el paseo histórico bajo la coordinación de guías municipales. Los interesados deberán inscribirse previamente debido a que los cupos son limitados.

Sin embargo, el plato fuerte será el inicio del Carnaval Provincial 2026. El sábado desde las 21, el corsódromo Nolo Alías abrirá sus puertas para la primera noche de desfile. Las agrupaciones y comparsas volverán a la calzada de la Ruta 12 para demostrar por qué Corrientes es la Capital Nacional del Carnaval. Las entradas se encuentran disponibles a través de plataformas virtuales y en puntos de venta presenciales.

Cierre con música al atardecer

El domingo 1 de febrero, la propuesta se trasladará a la playa Islas Malvinas I. Desde las 18, el ciclo "Paraná After" invitará a disfrutar del atardecer con un DJ Set en vivo, combinando el paisaje del río con las nuevas tendencias de la música electrónica. Esta actividad se sumará a la continuidad de las propuestas deportivas en Arazaty, cerrando un fin de semana diseñado para vivir la ciudad a pleno.