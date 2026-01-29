Pablo Alonso irá por su reelección pero tendrá competencia

La Liga Correntina de Fútbol renovará autoridades durante el mes de febrero. Su actual presidente, Pablo Alonso confirmó que irá por su reelección pero se anticipó que habrá otra lista que será encabezada por Pablo Blanco.

La Asamblea General Ordinaria se concretará el lunes 9 del mes entrante a las 11 en la sede de la entidad madre del fútbol capitalino ubicada en San Luis 1236.

Alonso, que está al frente de la Liga desde el 2022, informó que irá por su reelección y que cuenta con un importante respaldo de los clubes.

“Quiero contarles una decisión importante: en la reunión del Consejo de la Liga Correntina presente mi candidatura a Presidente, respaldado por 20 avales de clubes que confían en este proyecto”, publicó Alonso en su cuenta de X.

“Gracias a quienes apoyan, empujan y creen que en la construcción de un fútbol mejor”, agregó.

Este viernes, confiaron a El Litoral, que se presentará la candidatura de Pablo Blanco con los avales (mínimo de 7) correspondientes para poder competir en la Asamblea.

Una vez que se cumpla con el requisito formal, Blanco y el grupo de clubes que lo respaldan, presentarán su plataforma para la renovación en la Liga.

Alonso llegó a la presidencia de la Liga en abril de 2022 cuando fue electo para remplazar a Yuri Kordylas, quien asumió la presidencia en agosto de 2021 tras la muerte de Juan Carlos Espinosa.

En diciembre de 2023 encabezó la única lista que llegó a la Asamblea porque Leonardo Solís (Yaguareté), decidió bajar su postulación.

Blanco llega a esta candidatura con el apoyo de clubes que se sienten perseguidos por la actual conducción, en los últimos días realizaron diferentes reuniones y afirman que llegarían a 18 avales.

Como en toda elección, las conversaciones y negociaciones están a la orden del día y los votos se cuentan hora a hora.

En la Asamblea, además de la elección de presidente, se pondrá en consideración de la Memoria, balance, inventario, cuadro de ganancias y pérdidas, e informe de la comisión fiscalizadora y la elección de los tribunales de Disciplina y Honor.

En el acto eleccionario podrán participar los clubes afiliados. Las entidades de Primera A (16) tienen doble voto, mientras que los de la B (13) tienen un solo sufragio.

En la última reunión de la Comisión Directiva de la Liga se informó de la desafiliación del club Popular y queda por resolver la situación de Juventud Naciente e Invico.