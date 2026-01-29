Fiscalía con una batería de 800 testigos en el juicio buscará acreditar la sustracción

En menos de un mes, comenzará el juicio oral por la desparición de Loan Danilo Peña en el paraje Algarrobal de 9 de Julio, y el fiscal Federal Carlos Schaefer, a cargo de la investigación anticipó que “está acreditada la sustracción”.

El Tribunal Oral Federal de la Corrientes ratificó la realización de la audiencia preliminar, paso fundamental para organizar la producción de pruebas en un proceso de gran magnitud donde la Fiscalía presentará cerca de 800 testigos.

La desaparición del chico sucedió el jueves 13 de junio del 2024 en la casa de campo de su abuela Catalina Peña, quien celebró ese día un almuerzo en honor a San Antonio.

En el banquillo de los acusados, el día viernes 27 de febrero estarán la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el exmarino Carlos Guido Pérez, señalados como presuntos organizadores de la sustracción, junto a la tía del niño Laudelina Peña, Mónica Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez, Antonio Benítez y el comisario Walter Maciel.

Al tratarse de una víctima menor de cinco años, el delito contempla penas de entre 5 y 15 años de prisión.

Asimismo, diez personas más enfrentarán cargos por delitos vinculados al encubrimiento, la manipulación de testimonios y la defraudación a la administración pública, maniobras que la Fiscalía considera determinantes para desviar la búsqueda durante los primeros días.

Se trata de abogados, psicólogos y supuestos “asesores” que se presentaron como miembros de la Fundación Lucio Dupuy.

Los acusados son el psicólogo Federico Colombo, apresado en Tucumán, Nicolás Soria, alias ‘El Yanqui’ o ‘El Americano’; los abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda, más Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Juni y Leonardo Rubio, oficial primero de la Policía de la Ciudad, que se encontraba fuera de servicio al momento de su llegada a Goya.

Acreditado



El fiscal Schaefer, brindó precisiones sobre los avances del caso y afirmó que "está acreditado que Loan fue sustraído y trasladado en un vehículo", aunque reconoció que "lo que aún no pudo determinarse es el destino final ni el motivo del hecho".

El funcionario destacó que "el lugar donde ocurrió la desaparición fue elegido de manera deliberada, ya que se trataba de una zona sin cámaras ni controles, lo que facilitó la comisión del delito".

Sobre las irregularidades detectadas, Schaefer recordó "la aparición de un botín plantado que durante semanas orientó erróneamente la causa", describiéndolo como una puesta en escena armada que involucró a personal policial.

De cara al desarrollo del debate, el fiscal señaló que "muchas veces los imputados terminan aportando información clave", y consideró que las audiencias podrían revelar quiénes financiaron o impulsaron las maniobras de encubrimiento, especialmente cuando los acusados deban declarar frente a la familia del niño.

Un detalle clave es la confirmación mediante odorología de la presencia de Loan en la camioneta de Carlos Pérez y en el automóvil de Victoria Caillava, quienes al día siguiente de que el niño desapareciera viajaron al Chaco.

En paralelo al proceso judicial, el Gobierno nacional elevó a 20 millones de pesos la recompensa para quienes aporten información sobre el paradero del menor, medida oficializada en la Resolución 51/2026 firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Cualquier dato relevante puede comunicarse de forma anónima a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.

