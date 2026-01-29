Murió Roberto Pianelli, referente gremial de Metrodelegados

El gremialista Roberto Pianelli murió este jueves al mediodía en la Ciudad de Buenos Aires, confirmaron fuentes sindicales. El histórico referente de los trabajadores del subte estaba enfermo y se encontraba hospitalizado.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli ¡Hasta la victoria siempre!“, posteó en redes sociales la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP/Metrodelegados).

Nacido en el barrio de Flores, este hombre que estaba a punto de cumplir 60 años empezó como boletero en la Línea E de los subterráneos porteños y desde 2011 lideraba el gremio de los trabajadores de esa actividad.

Allí, junto con otros trabajadores, impulsó la formación de los “Metrodelegados”, quienes se presentaron como una alternativa sindical frente al histórico predominio de la Unión Tranviarios Automotor.

Durante mucho tiempo fue protagonista de diversas protestas que lo colocaron en el centro de la escena pública junto a Néstor Segovia y Claudio Dellecarbonara, otros dos referentes de los Metrodelegados.

En los últimos años, las denuncias por la presencia de asbesto en los vagones del subterráneo de Buenos Aires marcaron su vida pública. Los reclamos encabezados por este dirigente apuntaban a los daños severos que esta sustancia prohibida ocasionaba en la salud.

La militancia política y sindical de este dirigente se remonta a los años 80, cuando integró el Movimiento Al Socialismo y luego se sumó a la Central de Trabajadores Argentinos. En esta última organización ocupó recientemente el cargo de Secretario de Salud, un puesto desde el cual continuó visibilizando los riesgos a los que estaban expuestos los trabajadores del sector.

La empresa Emova, concesionaria del servicio de subtes, también expresó condolencias por la muerte del dirigente.

“Desde Emova, empresa concesionaria de la Red de Subte de Buenos Aires, expresamos nuestras condolencias a la familia, amigos y colegas de Roberto Pianelli, Secretario General de AGTSyP, y los acompañamos en este triste momento. El equipo directivo se encuentra a disposición de sus allegados para brindar el apoyo que sea necesario”, comunicaron desde la empresa.

Infobae