Cómo funciona el nuevo tomógrafo de alta complejidad del Hospital San Juan Bautista en Santo Tomé

La red sanitaria de Corrientes dio un paso clave en su proceso de modernización con la activación del nuevo tomógrafo en el Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé. Según informó el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, el equipamiento fue adquirido a través de la Fundación Cardiológica de Corrientes y ya se encuentra operativo en el Centro de Imágenes de la institución.

Se trata de un equipo de 32 cortes, una tecnología de punta que permite realizar diagnósticos precisos mediante estudios helicoidales, una técnica avanzada que acelera los tiempos de exploración.

"Estamos haciendo estudios mientras continúa la capacitación del personal. Este equipo trae muchísimos beneficios y ya alcanzamos a realizar hasta 400 estudios por mes", detalló el director del hospital, Ramón Victoria.

Capacidad diagnóstica y alta complejidad

Desde el servicio de Diagnóstico por Imágenes precisaron que la nueva adquisición destaca por su rapidez y eficiencia, siendo ideal para atender casos de urgencias, pacientes con dolor agudo o aquellos que presentan dificultades para colaborar durante el examen. Entre sus principales prestaciones técnicas se encuentran:

Calidad de imagen superior: resolución adecuada para evaluar estructuras óseas y partes blandas.

Reconstrucciones avanzadas: soporta análisis multiplanares (MPR) y 3D para un estudio anatómico detallado.

Versatilidad clínica: compatible con estudios de cráneo, tórax, abdomen, columna y detección de traumas.

Estudios angiográficos: capacidad para llevar a cabo diagnósticos vasculares básicos y complejos.

Seguridad del paciente y modernización

Uno de los puntos más destacados por los especialistas es la optimización de dosis. El tomógrafo integra sistemas de modulación automática para reducir la exposición del paciente a la radiación, adaptando los protocolos según la región anatómica a estudiar. Este avance se traduce en un flujo de trabajo intuitivo y costos operativos convenientes para el sistema público.

La incorporación de esta tecnología se da en un contexto de obras integrales en el hospital santotomeño, donde también avanza a ritmo sostenido la construcción de la nueva Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Estas acciones forman parte del plan de modernización hospitalaria que el Gobierno de Corrientes ejecuta tanto en la Capital como en las localidades del interior, buscando descentralizar la alta complejidad médica.