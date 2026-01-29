“El partido contra Boca es lindo para seguir sumando confianza”

El escolta del Club de Regatas, Matero Chiarini, aseguró que la temporada de la Liga Nacional de Básquetbol se muestra muy dura y equilibrada.

“La competencia está durísima y está muy pareja. Creo que es una de las más parejas de los últimos años. Siempre tuvo eso la liga nacional, que fue muy competitiva, pero este año en particular más todavía”, afirmó el jugador cordobés.

“Por ahí los equipos que se habían armado y parecían candidatos están en mitad de tabla, y hay equipos que sorprendieron para bien, entonces creo que está más pareja que nunca y va a ser un final muy emocionante de fase regular”, agregó.

El Remero había conseguido cinco victorias en fila y luego cayó en ocasiones consecutivas con Independiente de local y con Olímpico de visitante, partidos que le quitaron la posibilidad de meterse en la Copa Islas Malvinas.

“No fue un objetivo hablado, pero sabíamos que teníamos eso en mente, lo queríamos. Y sí, nos dolió. En lo particular, lo sentí, me dolió. Fueron dos partidos que ganando uno nos clasificamos y bueno lamentablemente no pudimos. Pero sabemos que tenemos más cosas por delante y cosas importantes, así que a enfocarnos en lo que viene”, afirmó.

Este viernes desde las 21:30 horas, Regatas recibirá a Boca. “Va a ser un lindo compromiso. Por suerte tuvimos varios días para entrenar y para preparar el partido de la mejor manera. Esperemos que el viernes nos salgan las cosas, porque es un lindo partido para seguir sumando confianza, seguir sumando puntos y posición en la tabla. Así que vamos a dejar todo para llevarnos al juego”.

“Ahora tenemos un partido durísimo con Boca y después de nuevo varios días sin jugar, así que lo tenemos que aprovechar al máximo para entrenarnos y seguir sumando cosas que por ahí cuando estamos en la vorágine de la Liga Nacional, con tantos partidos, no podemos trabajar”, culminó.