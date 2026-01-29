En qué zonas se realizaron limpiezas pluviales para evitar anegamientos en Corrientes

Con camión desobstructor y cuadrillas municipales, esta semana se profundizaron los trabajos en la Cuenca Poncho Verde, el barrio Santa Teresita y zonas aledañas para mejorar el escurrimiento del agua en días de lluvia. Los trabajos desarrollados por el municipio fueron llevados adelante para evitar anegaciones.

Las tareas llevadas adelante por el municipio incluyen la limpieza profunda de conductos, sumideros y desagües, retirando sedimentos y residuos que obstruyen el normal funcionamiento del sistema.

“Profundizamos la limpieza y mantenimiento de pluviales en puntos claves de la ciudad. Con el camión desobstructor y cuadrillas municipales, intensificamos las tareas en la Cuenca Poncho Verde, barrio Santa Teresita y zonas aledañas para que el agua escurra mejor cuando llueve”, señalaron en las redes sociales del municipio de Corrientes.

Estas acciones forman parte de un plan preventivo que se ejecuta de manera sostenida en distintos puntos de la ciudad, priorizando las zonas con mayor demanda hidráulica. El mantenimiento regular de los pluviales resulta clave para evitar acumulaciones de agua y mejorar la respuesta urbana ante lluvias intensas.

Además, destacaron que las intervenciones continuarán en otros barrios, como parte de una política integral de infraestructura que apunta a fortalecer el sistema de drenaje y brindar mayor seguridad y bienestar a los vecinos.