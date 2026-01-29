Victoria Caballero enfrenta su primer desafío internacional

La correntina Victoria Caballero enfrenta su primera experiencia con un club fuera del país. La líbero se sumó al equipo de Coronelas de Durango en la Liga Mexicana de Vóley.

La jugadora correntina de 21 años fue una de las contrataciones estelares del equipo mexicano que busca ser protagonista en la competencia de su país.

Coronelas tuvo un gran arranque en la competencia profesional mexicana. Ganó los cuatro partidos que disputó y lidera las posiciones.

Caballero integró el plantel de Ferro Carril Oeste que en el 2025 dejó atrás 35 años para quedarse nuevamente con el Torneo Metropolitano de Vóley Femenino.

Antes de sumarse al equipo de Caballito, la correntina ganó la Liga Argentina con el CEF Nº 5 de La Rioja y también vistió la casaca de River Plate en la Metropolitana.

La correntina jugó en el plano internacional pero con las diferentes selecciones argentinas menores. esta es la primera vez que juega para un club fuera del país.