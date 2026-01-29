El tenista correntino Lautaro Midón se instaló en los cuartos de final del Challenger de Concepción, Chile, y desde la próxima semana tendrá su mejor ránking histórico en la ATP.

Midón, de 21 años, venció este jueves a su compatriota Alex Barrena (23) por 6-2 y 7-5 en 1 hora y 52 minutos de juego por la segunda ronda del certamen de categoría 100 que se lleva a cabo sobre polvo de ladrillo en la ciudad chilena.

En la primera ronda, Midón había superado al local Nicolás Villalon (21) por 6-3, 2-6 y6-4 en lo que fue el inicio de su tercer torneo del año.

Por un lugar en la semifinal, Midón enfrentará este viernes al chileno y primer preclasificado Alejandro Tabilo, 79 en el ránking de la ATP, que eliminó en la segunda ronda a Matías Soto.

La actuación en territorio chileno, le permitirá a Midón alcanzar su mejor ránking de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales). El correntino comenzó la semana como 231º, en el escalafón en vivo lo ubica en el 228º.

Monzón en Estados Unidos

Por segundo año consecutivo, el correntino Ignacio Monzón decidió comenzar su temporada en los Estados Unidos.

Monzón (28 años) participó del M 15 de Naples, Florida. Un certamen que se disputa sobre cemento.

El correntino que está en el puesto 736 del escalafón de la Asociación de Tenistas Profesionales, perdió en primera ronda frente al local Matthew Segura por 6-2, 3-6 y 2-6.

Mientras que en dobles, donde hizo dupla con Fermín Tenti, quedó eliminado en los cuartos de final. Los argentinos fueron derrotados por Sebastián Gima (Rumania) y Brandon Pérez (Venezuela) por 6-4, 1-6 y 4-10.

En la primera ronda, en un duelo entre argentinos, Monzón y Tenti derrotaron a Fernando Cavallo y Felipe de Dios por 6-1 y 6-2.

La próxima semana, Monzón será parte del Palm Coast Open, otro Future de categoría M15 sobre superficie dura.