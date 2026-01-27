El Gobierno analiza los reclamos por Ganancias antes de la visita de Diego Santilli a Corrientes

El Gobierno nacional comenzó a analizar el reclamo de las provincias por el impuesto a las Ganancias, en el marco de las negociaciones por las reformas que serán tratadas durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

En ese contexto, está previsto un encuentro con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, donde el tema tendrá un lugar central por el impacto que tendría en las cuentas locales.

La discusión entre la mesa política de la Libertad Avanza se dio este lunes en la Casa Rosada. Ahí se hizo un repaso del escenario legislativo y se abordaron los planteos de los gobernadores sobre el esquema de Ganancias para las empresas.

Debido a que cualquier modificación en ese tributo afecta al presupuesto nacional y a los fondos coparticipables, fue convocado al encuentro el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. La iniciativa oficial prevé reducir las alícuotas del impuesto a las sociedades, con bajas del 30% al 27% y del 35% al 31,5% en los tramos más altos.

Desde las provincias advierten que esa reducción implicaría una caída en sus ingresos, en un escenario de recaudación en baja, por lo que reclaman algún tipo de compensación. El planteo ya fue expresado por distintos mandatarios y será parte de la agenda que el ministro del Interior, Diego Santilli, continuará esta semana en el interior del país.

Corrientes, en el centro de la discusión

En ese marco, Santilli tiene previsto reunirse con Juan Pablo Valdés en Corrientes. La discusión por Ganancias será uno de los ejes principales del encuentro.

El diputado nacional cercano al gobernador correntino, Diógenes González, advirtió sobre el impacto fiscal de la medida. “Ganancias es el impuesto coparticipable por excelencia. Sería una caída de 5.000 millones de pesos, que no es un número menor”, señaló.

Por el momento, desde la Casa Rosada aseguran que no hay propuestas alternativas y que se mantiene la redacción original del proyecto. No obstante, remarcan que, en caso de aprobarse, la reducción del impuesto no se aplicaría de manera inmediata, sino cuando el Ministerio de Economía lo considere conveniente.

Con información de Infobae.