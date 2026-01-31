Regatas tuvo un mejor cierre y superó a Boca

En una emocionante definición, Regatas Corrientes venció a Boca Juniors 58 a 55 y se afirma entre los cuatro mejores de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26.

El encuentro que de disputó en el Fortín Rojinegro de la capital correntina tuvo un discreto nivel técnico pero lo compensó con la lucha por cada pelota y el vibrante desenlace que favoreció a Regatas que llegó a su décimo tercer triunfo en veinte presentaciones.

Tayavek Gallizi con 16 puntos y Fabián Ramírez Barrios con 10 fueron los goleadores del Fantasma. En el xeneize, que acumula seis derrotas consecutivas, se destacaron Sebastián Vega con 16 y Waydne Langston con 11.

El encuentro comenzó con un baja efectividad. En 10 minutos, el marcador indicó paridad en 11 con Gallizi destacándose en el equipo correntino.

Un triple de Ramírez Barrios le permitió a Regatas adelantarse 14 a 11 en el inicio del segundo capítulo, sin embargo Boca tomó la rienda del juego.

La visita se hizo fuerte atrás y adelante, de la mano de Sebastián Vega (8 puntos en el segmento) se adelantó por 12 (31 a 19). Sobre el cierre del cuarto, con un par de acciones positivas, Regatas descontó y se puso en juego (26-33).

En el segundo tiempo se acentuó las fricciones y el bajo goleo. Regatas tuvo una gran defensa en el tercer cuarto (solamente permitió 9 puntos) y en ataque tuvo variantes para anotar, destacándose Juan Pablo Corbalán (6).

Al último cuarto, Regatas ingresó arriba por la mínima (43 a 42) y la definición fue a pura emoción.

Boca insistió con la potencia de Francisco Cáffaro y la efectividad de Vega, mientras que Regatas respondió con Gallizi y Ramírez Barrios.

Cuando restaban 35 segundos para concluir, un triple de Andrés Jaime adelantó a Regatas 56 a 55. La defensa correntina se hizo fuerte, recuperó la pelota y Sebastián Lugo sumó dos libres (58 a 55) con 12 segundos en el marcador.

Regatas se aferró a la marcación y Ramírez Barrios se quedó con el rebote decisivo después de dos libres errados por Franco Giorgetti para asegurar el triunfo.

El miércoles 11 de febrero, Regatas visitará a Oberá Tenis Club mientras que el sábado 14 jugará el segundo clásico de la temporada frente a San Martín.