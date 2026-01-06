Virginia Gallardo y el radicalismo piden declarar la emergencia hídrica en Corrientes

La crítica situación climática que atraviesa Corrientes llegó al Congreso Nacional. En las últimas horas, ingresaron dos proyectos clave que buscan declarar la Emergencia Hídrica en la provincia, tras un temporal que superó todos los promedios históricos y mantiene a cientos de familias fuera de sus hogares.

La primera iniciativa fue impulsada por el legislador radical Diógenes González, quien el pasado 30 de diciembre solicitó formalmente que el Poder Ejecutivo Nacional arbitre los medios para asistir a la provincia. Según González, la magnitud de las inundaciones generó un escenario de "extrema gravedad" con riesgos sanitarios, sociales y productivos en áreas que tradicionalmente no sufrían anegamientos.

El debut legislativo de Virginia Gallardo

En paralelo, los representantes de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo y Lisandro Almirón, presentaron un proyecto de declaración con un diagnóstico alarmante: en solo una semana se registraron acumulados cercanos a los 500 milímetros. Esta cifra provocó el colapso absoluto de los sistemas de drenaje y el desborde de arroyos y ríos.

Para la diputada Gallardo, se trata de su primer proyecto de relevancia nacional en defensa de su provincia natal. El texto detalla que hay aproximadamente 495 personas damnificadas y más de 400 evacuados que perdieron sus pertenencias de forma total o parcial.

Pedido de recursos y asistencia extraordinaria

Si bien el Gobierno Nacional ya envió asistencia a través de la Agencia Federal de Emergencia —con 6 mil artículos de primera necesidad y kits de higiene distribuidos por Gendarmería Nacional—, los legisladores coinciden en que la ayuda actual es insuficiente para la fase de reconstrucción.

El proyecto de los libertarios busca "agilizar mecanismos administrativos" para reforzar el acompañamiento a las comunidades, mientras que el bloque radical exige la asignación de recursos económicos extraordinarios y refuerzo de personal para las tareas de recuperación en el territorio correntino.