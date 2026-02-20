¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Reforma Laboral Carnavales barriales Paritaria docente
Reforma Laboral Carnavales barriales Paritaria docente
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Capital

Un robo a Aguas de Corrientes afectó el servicio en el barrio Quintana

La empresa informó que se sustrajo el medidor de energía y parte del cableado en el Centro de Distribución.

 

Por El Litoral

Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 08:56

Un robo en unos de los centros de distribución de Aguas de Corrientes dejó sin energía parte de las instalaciones del barrio Quintana. La sustracción de cableado y del medidor provocó que los vecinos experimenten baja presión de agua en la zona.

La empresa informó que la situación podría mantenerse hasta aproximadamente las 11 de la mañana de este viernes. Los trabajos para restablecer el servicio ya se encuentran en curso

El inconveniente se originó por la falta de suministro eléctrico en las instalaciones. Esto impacta de manera directa en la normal prestación del servicio.

Se solicitó comprensión a los usuarios. Para mayor información, difundió su centro de atención telefónica: 3795 077777.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD