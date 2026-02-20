Un robo a Aguas de Corrientes afectó el servicio en el barrio Quintana

Un robo en unos de los centros de distribución de Aguas de Corrientes dejó sin energía parte de las instalaciones del barrio Quintana. La sustracción de cableado y del medidor provocó que los vecinos experimenten baja presión de agua en la zona.

La empresa informó que la situación podría mantenerse hasta aproximadamente las 11 de la mañana de este viernes. Los trabajos para restablecer el servicio ya se encuentran en curso

El inconveniente se originó por la falta de suministro eléctrico en las instalaciones. Esto impacta de manera directa en la normal prestación del servicio.

Se solicitó comprensión a los usuarios. Para mayor información, difundió su centro de atención telefónica: 3795 077777.