Paritarias docentes: el Gobierno de Corrientes ratificó el diálogo a la espera de una nueva reunión

Las paritarias docentes en Corrientes avanzan con la expectativa de garantizar estabilidad en el inicio del ciclo lectivo 2026. Desde el Gobierno provincial remarcaron la voluntad de diálogo y la continuidad de las negociaciones salariales tras la reunión del miércoles pasado.

La ministra de Educación, Ana Miño, señaló que pudieron escuchar los planteos sindicales en un espacio de intercambio. Confirmó además que se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 24 a las 10.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, sostuvo que el salario testigo docente en Corrientes alcanza los 909.000 pesos. Afirmó que ese ingreso se ubica "por encima de las provincias vecinas del NEA".

Miño señaló que durante el encuentro se abordaron cuestiones salariales, educativas y administrativas. También indicó que el 85 por ciento de los recursos provinciales proviene de la coparticipación nacional y el 15 por ciento restante de recaudación propia.

La funcionaria remarcó que aplicar un mismo porcentaje de aumento sobre salarios distintos genera diferencias. “No es lo mismo un incremento sobre 640 mil pesos que sobre 909 mil”, expresó.

La próxima reunión se llevará a cabo en la sede del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Participaran los seis gremios docentes con representación sindical en la provincia.