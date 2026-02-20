Carnavales Barriales 2026: Ará Porá se consagró campeona en Corrientes

Los Carnavales Barriales 2026 ya tienen campeona en la ciudad de Corrientes. La comparsa Ará Porá se consagró ganadora de la Categoría A luego del escrutinio oficial.

Los resultados se dieron a conocer en la Casa del Bicentenario, ubicada en el barrio San Gerónimo. Ahí se realizó el recuento final tras el cierre de las seis jornadas.

Otras distinciones

En la categoría de agrupación musical, el primer puesto fue para Saravá. En tanto, Furia Loca obtuvo el premio como mejor comparsa humorística en la subcategoría 1.

Los Carnavales Barriales 2026 finalizaron el pasado martes por la noche en la avenida Costanera Sur, con una importante convocatoria.

Durante las seis jornadas itinerantes participaron más de 100 mil personas en distintos puntos de la ciudad. En total, formaron parte 27 comparsas, agrupaciones musicales y humorísticas, además de máscaras sueltas.

La edición contó con la participación de más de 2.000 comparseros. La propuesta combinó expresiones de cultura popular con un movimiento económico en los barrios.