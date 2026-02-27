La Copa de la Liga 2026 se pone en marcha con seis partidos

Con la Copa de la Liga 2026 se pondrá en marcha este sábado la competencia para los clubes de primera división en la Liga Correntina de Fútbol (LCF).

Para la nueva temporada, la LCF, por pedido de los clubes, invirtió el orden de sus torneos. Primero de jugará la Copa de la Liga, certamen que reúne a los equipos de Primera A y B, y luego se disputará el Oficial en las dos categorías.

La Copa de la Liga no es de participación obligatoria. Se anotaron 23 equipos y los ausentes serán Invico y Soberanía, que descendieron en el 2025, Alvear, Peñarol, San Marcos y Juventud Naciente de San Luis del Palmar.

Los clubes inscriptos fueron divididos en 5 grupos: 3 con 5 participantes y 2 con cuatro. En la primera etapa jugarán todos contra todos y clasificarán a los octavos de final los 16 mejores promedios (división de puntos obtenidos por partidos jugados) sin importar a que grupo pertenezcan.

La primera fecha se pondrá en marcha este sábado con la disputa de seis partidos, el domingo 1 de marzo se jugará uno y para el miércoles 4 se programaron tres.

Curupay, el defensor del título y con un plantel renovado con la conducción técnica de Carlos González, recibirá a Alumni, un equipo que milita en el ascenso.

Por su parte, el renovado Mandiyú tendrá como rival a Quilmes, mientras que otros choques interesantes son Independiente - Ferroviario y Mburucuyá - Boca Unidos en el interior de la provincia.

Los tres equipos capitalinos que participan del Provincial recién verán acción el miércoles 4 de marzo.

Programa de la fecha 1

La agenda de partidos para la primera fecha de la Copa de la Liga es la siguiente:

Sábado 28

Cancha de Libertad: 16,30 Alumni vs. Curupay y 18,30 Libertad vs. Talleres.

Cancha de Lipton: 16,30 Independiente vs. Ferroviario y 18,30 Cambá Cuá vs. Dr. Montaña.

Cancha de Mburucuyá: 17,00 Mburucuyá vs. Boca Unidos.

Cancha de Sportivo: 17,00 Mandiyú vs. Quilmes.

Domingo 1 de marzo

Cancha de Huracán: 17.00 Huracán vs. Yaguareté.

Miércoles 4

Cancha de Sportivo: 17,00 Barrio Quilmes vs. Sportivo.

Cancha de Lipton: 17,00 Empedrado vs. Robinson y 19.00 Lipton vs. Sacachispas.

Los grupos

Las zonas para la primera etapa de la Copa de la Liga quedaron de la siguiente manera:

Zona 1: Mburucuyá, Lipton, Sacachispas, Boca Unidos y Villa Raquel.

Zona 2: Mandiyú, Huracán, Yaguareté, Quilmes y Rivadavia.

Zona 3: Empedrado, Independiente, Ferroviario, Robinson y San Jorge.

Zona 4: Libertad, Talleres, Curupay y Alumni.

Zona 5: Cambá Cuá, Dr. Montaña, Sportivo, Barrio Quilmes.